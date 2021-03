''SOCI@LLERT'' 2021, secondo webinar per una rete più sicura

Secondo appuntamento on line promosso dall’associazione ''DonnAttiva'' in sinergia con l’Arcidiocesi di Monreale

MONREALE, 24 marzo – Si terrà stasera, 24 marzo, alle ore 21.15 il secondo webinar del ciclo ''SOCI@LLERT'', promosso dall’associazione ''DonnAttiva'' in sinergia con l’Arcidiocesi di Monreale sui pericoli del web e le strategie da mettere in campo per una rete più sicura.

L’incontro dal tema “i social e i giovani” si svolgerà on line in diretta streaming sulle pagine facebook dell'Arcidiocesi di Monreale e dell'associazione ''DonnAttiva'', destinato a genitori, docenti, dirigenti e studenti.

Il seminario on line moderato da Giada Adelfio, esperta di comunicazione, sarà aperto dall’intervento di monsignor Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale, cui seguirà la relazione dell’esperto Francesco Pira, sociologo e giornalista, interverranno inoltre nel dibattito Lucia La Fata, direttore ufficio scuola dell'Arcidiocesi di Monreale; Enzo Ganci, giornalista e direttore di Monreale News; Giuseppe Cangemi, docente di lettere ed esperto formatore. Concluderà il dibattito, cui parteciperanno anche le socie “DonnAttiva”, la giornalista Ina Modica, presidente dell’Associazione.

Al centro di questo secondo ed interessante appuntamento ci saranno i temi legati alla vetrinizzazione e piattaformizzazione, le devianze sui social per conoscerle e combatterle.