Dantedì, la giornata dedicata a Dante. Anche La Giunta Arcidiacono Aderisce all’iniziativa nazionale

L'invito dell'amministrazione a consultare i testi più antichi nella biblioteca benedettina Santa Maria La Nuova e nel Fondo Moderno di Santa Caterina

MONREALE, 25marzo – Il 25 marzo si festeggia il Dantedì, giornata in cui si celebra il Sommo Poeta e la sua Divina Commedia. In tale occasione l’assessorato alla Cultura e l’intera Giunta del Comune di Monreale ha aderito all’evento nazionale mettendo in visione alcuni testi antichi della storica biblioteca benedettina Santa Maria La Nuova e del Fondo Moderno di Santa Caterina.

L’ iniziative promossa dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore Rosanna Giannetto con la giunta comunale tende a valorizzare il prestigioso patrimonio librario che è custodito in entrambi i siti. E’ noto ricordare, inoltre che Dante nella Divina Commedia, colloca Guglielmo II nel Paradiso, canto XX, linee 61-66 . “E quel che vedi nell’arco declivo, Guglielmo fu, cui quella terra plora/ che piagne Carlo e Federico vivo: / ora conosce come s’innamora/ lo ciel del giusto rege , e al sembiante / del suo fulgore il fa vedere ancora”.

In questa occasione l’amministrazione Arcidiacono grazie alla collaborazione della responsabile della biblioteca storica Ignazia Ferraro, al fine di far conoscere questo e gli altri prestigiosi testi invita la cittadinanza e soprattutto i giovani alla sala lettura. Si ricorda che la consultazione puo’ avvenire anche in presenza rispettando le norme anti covid sul distanziamento. Gli orari di apertura sono tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13.30 e martedi’ anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.