Asili e scuole dell'infanzia, Pupella: ''Già attivate le procedure per richiesta finanziamento''

L'assessore risponde in riferimento all'intervento della consigliera comunale Giuliano

MONREALE, 26 marzo – “Ci siamo già attivati per inserire all’interno della piattaforma nazionale , i dati relativi alla nuova progettazione della scuola materna Polizzi di Pioppo , così come previsto dal Bando"

Questa la risposta dell'assessore Geppino Pupella all'intervento della consigliera comunale Antonella Giuliano, relativo al bando ''Asili nido e scuole dell'infanzia''. L'assessore, ringraziando la rappresentante del consiglio per la sensibilità mostrata e sottolineando la puntualità e l'attenzione degli Uffici comunali verso bandi per finanziamenti pubblici, ha dunque proseguito: ''Mi sembra opportuno evidenziare che questa non é occasione unica perché l’avviso prevede finanziamenti già stanziati a partire dal 2021 fino al 2030. Pertanto stiamo già programmando altri interventi inseriti nel piano triennale che saranno pianificati da ora a seguire”. La giunta nella seduta di oggi ha deliberato lattò d’indirizzo per attivare le procedure per la richiesta del finanziamento .