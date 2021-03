Troppe difficoltà e commercianti in crisi, rivediamo il piano traffico

Il Mosaico chiede al sindaco di tornare sui propri passi in relazione ai sensi di marcia del centro storico

MONREALE, 27 marzo – “Il cantiere aperto al quartiere Carmine a Monreale e il piano traffico attuato in questi ultimi mesi creano non pochi disagi a residenti e commercianti, che lamentano un notevole calo di vendite che si somma all’assenza di turisti a causa della pandemia”.

Con queste parole il Mosaico chiede all’amministrazione Arcidiacono di accogliere le richieste dei tanti cittadini in difficoltà, rivedendo il piano traffico del centro storico.

“Da più di tre mesi – si legge in una nota del consigliere comunale Ignazio Davì – chiediamo di rivedere il piano traffico del centro storico, ritenendo che il periodo invernale e il contesto pandemico, con l’assenza di turisti, non si adattavano all’attuale organizzazione del traffico veicolare. Oggi si aggiungono i problemi legati ai lavori di recupero urbanistico del quartiere Carmine che creano ulteriori disagi ai cittadini e penalizzano, ancora di più di quanto non lo siano in questo momento, i negozianti del centro storico.”

“Riteniamo necessario che venga effettuata una riflessione che tenga in conto esigenze di viabilità, collegate ai lavori del Carmine, assenza di flussi turistici ed esigenze degli esercenti operanti nel centro storico di Monreale. Il sindaco e l’assessore alle attività produttive, Geppino Pupella – aggiunge Roberto Gambino, portavoce del Movimento - tra i tanti impegni e le multideleghe specifiche che lo oberano, ascoltino il punto di vista dei cittadini e dei commercianti in difficoltà. Nuove soluzioni, flessibili e dinamiche con l’avanzare dei lavori, vanno valutate e attuate”.