Coronavirus, 95 i casi di positività a Monreale

Lo rende noto il sindaco Alberto Arcidiacono

MONREALE, 27 marzo – Aumenta di qualche unità il numero degli attuali positivi al Covid-19. A Monreale questo ha toccato infatti quota 95, con un incremento di due casi rispetto al più recente bollettino. A riportare l’aggiornamento il sindaco Alberto Arcidiacono.

In lieve aumento anche i dimessi guariti: se ne segnalano 441, una persona in più si è negativizzata rispetto ai dati risultanti nella giornata del 25 marzo. La situazione epidemiologica rimane in aggiornamento.