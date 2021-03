Festività pasquali, il sindaco Arcidiacono blinda le aree attrezzate

Si tratta di quelle di Pioppo e San Marino delle Scale

PIANA DEGLI ALBANESI, 31 marzo – Ammonta a 36.420 euro la somma che la Regione ha accreditato al comune di Piana degli Albanesi, tra i pochi comuni della Sicilia ad avere ricevuto questa premialità per la celerità delle procedure di erogazione e rendicontazione delle precedenti somme regionali (solo tre comuni nella provincia di Palermo). Lo affermano in una nota il sindaco della cittadina arbereshe, Rosario Petta e l’assessore ai Servizi Sociali, Simona Scalia. Una somma contenuta in una ben più ampia azione da 450 mila euro condotta nell’ambito delle politiche sociali cittadine.

“Si tratta – ha detto il primo cittadino – di misure non certo piacevoli ma purtroppo necessarie per evitare contagi e tornare il più presto possibile alla normalità. Dal comportamento di tutti dipenderà la fine della pandemia che tutti auspichiamo”.