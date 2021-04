Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, questa sera il palazzo di città si illumina di blu

Esposti frattanto dei lavori realizzati dalle scolaresche monrealesi

MONREALE, 2 aprile – Oggi, in occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo, per sensibilizzare tutta la comunità monrealese, l'amministrazione comunale ha invitato le scuole del territorio a realizzare degli elaborati, lanciando il tema "Nel blu dipinto di blu".

Le istituzioni scolastiche hanno risposto attivamente, i bambini hanno realizzato cartelloni, manifesti banner che saranno esposti per tutto il giorno nella balconata del Palazzo di Città, che stasera si tingerà di blu. Un onda blu che investe tutto il mondo. “Grazie ancora una volta alla nostra comunità, in particolare quella scolastica per la sensibilità” ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono che ha ringraziato la consigliera Santina Alduina che è una delle principali sostenitrici dell’Associazione Con. Vi. Vi l’autismo che da sempre è impegnata a portare avanti progetti di inclusione sociale e sviluppo delle autonomie.