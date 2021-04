Soggetti fragili, al via le prenotazioni nell’ospedale Ingrassia

Ulteriore accordo tra il Comune e l’Asp. Occorre mandare una mail

MONREALE, 7 aprile – Dopo l’accordo raggiunto dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono con il direttore dell’ASP Daniela Faraoni dai prossimi giorni anche i cittadini fragili potranno beneficiare del punto di vaccinazione dell’Ospedale Ingrassia.

Così come afferma il sindaco Alberto Arcidiacono, i dati che emergono non presentano ad oggi il carattere allarmante che, invece, ha portato alla dichiarazione di “zona rossa” per il capoluogo. Per quanto riguarda il dato relativo alla popolazione scolastica, in particolare, siamo in presenza dello 0,88% di positività. Un dato, pertanto, che consiglia il mantenimento della “zona arancione” e quindi della didattica in presenza, tranne che per quelle classi poste in quarantena a causa di qualche conclamata positività.

Tuttavia, poiché è necessario tenere sempre sotto controllo la curva epidemiologica, sono in corso fitte interlocuzioni con l’Asp con cui si stanno concordando nuovi screening per avere un dato più aggiornato della situazione. Nel fine settimana, massimo all’inizio della settimana prossima, potrebbe essere organizzato un altro appuntamento con i tamponi rapidi con la consueta modalità drive-in.