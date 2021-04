Via Mulinello, il tocco di carne è sempre là, in avanzato stato di putrefazione

Non si risolve la questione che avevamo segnalato la settimana scorsa

MONREALE, 7 aprile – Non si sblocca ancora, nonostante siano passati già diversi giorni, la vicenda incresciosa del decoro di via Mulinello, dove un grosso tocco di carne giace nella canaletta di scolo delle acque, in via progressiva ed avanzata di putrefazione.

La vicenda, della quale comprensibilmente si lamentano con insistenza i residenti, è alquanto spiacevole per chi è costretto a transitarvi o, peggio, abiti nelle vicinanze. Il tocco di carne, infatti, fa propagare nell’aria un odore nauseabondo che arriva fin dentro le abitazioni, con le sgradevoli conseguenze che è possibile immaginare. A ciò si aggiunga che, proprio a causa di quel tocco di carne, il posto è diventato un luogo di ritrovo per topi e cani randagi, che vi si recano per banchettare. “Abbiamo segnalato il problema agli addetti – fanno sapere i residenti – inviando pure più di una mail al sindaco, ma non abbiamo ottenuto alcuna risposta. Sembra quasi – aggiungono – e ciò ci dispiace parecchio, che la via Mulinello non rientri nelle grazie”.

Già in passato ed in diverse circostanze, gli abitanti di via Mulinello si erano lamentati del comportamento incivile di alcuni cittadini che avevano trasformato la zone in una sorta di discarica a cielo aperto, gettando in maniera selvaggia ogni sorta di rifiuto.