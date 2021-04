Domani ancora niente mercatino, arriva l’ordinanza del sindaco

La misura è stata adottata per fronteggiare l'emergenza sanitaria

MONREALE, 7 aprile - Stop al mercatino del giovedì. Questa la decisione del primo cittadino di fronte anche alla generale condizione sanitaria del territorio.

La firma dell'ordinanza, che ricalca per sommi capi quella valida la settimana scorsa, è arrivata proprio oggi e la decisione sarà effettiva da domani, giovedì 8 aprile, fino a giorno 15 aprile. Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e la rapida diffusione del contagio, lo stop al mercato del giovedì - eccetto che per la vendita di generi alimentari - è stata resa necessaria anche considerando che non è possibile mantenere la dovuta distanza di sicurezza nei luoghi in cui la manifestazione si svolge.