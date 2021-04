Monreale, lunedì al via ai lavori di messa in sicurezza della via Corpo di Guardia

Il dissesto dura dal 2018 quando esondò il torrente Vadduneddu

MONREALE, 9 aprile – Prenderanno il via lunedì i lavori per la sistemazione del torrente Vadduneddu esondato nel novembre 2018 che ha provocato il dissesto della sede stradale di via Corpo di Guardia, da allora chiusa al traffico per la messa in sicurezza dell’importante arteria.

Lo rende noto l'assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella che ha seguito ed interloquito direttamente con il Genio Civile di Palermo che ha accolto le sollecitazioni avanzate dalla amministrazione comunale. Grazie a questo intervento l’importante arteria di via Corpo di Guardia potrà essere percorsa in sicurezza dagli automobilisti per raggiungere il centro urbano.

“Grazie ai vertici del Genio Civile che hanno messo in atto le nostre richieste e sollecitazioni – spiega il sindaco Alberto Arcidiacono – saranno realizzati gli interventi necessari al fine di eliminare zone pericolose e garantire l' incolumità dei cittadini e soprattutto dei residenti di quella zona. Ringrazio l'Ingegnere Capo del Genio Civile Giuseppe Nogara per averci consentito di realizzare queste opere che consentiranno di migliorare la viabilità a valle della nostra città”.