Covid: alto il numero dei contagi a Monreale, il sindaco firma un’ordinanza anti-stazionamento

A renderlo noto è lo stesso primo cittadino attraverso una nota su Facebook: “I controlli? Il fuoco brucia, non c’è bisogno che qualcuno faccia veglia per non toccarlo”

MONREALE, 9 aprile - “Oggi è il primo giorno in cui il numero dei contagi è uguale a quello dei guariti. Il Covid però continua a ferire, tutti”: esordisce così il sindaco Alberto Arcidiacono attraverso una nota su Facebook, nell’intento di sensibilizzare l’intera comunità monrealese ad osservare le opportune misure di sicurezza per limitare la diffusione del Coronavirus.

Secondo quanto affermato dal primo cittadino, nella giornata di oggi, il numero dei guariti e e dei contagiati, risulterebbe essere coincidente: “Smettiamola - prosegue Arcidiacono - con la frase fatta “dove sono i controlli?” perché è davvero priva di significato...il fuoco brucia, non c’è bisogno che qualcuno faccia veglia per non toccarlo. Dovremmo già avere imparato tanto da questa pandemia ed invece continuiamo ad essere schiavi della profonda inquietudine”.

Per tali motivi, il sindaco ha firmato una ordinanza (in vigore da oggi fino al 18 aprile) per porre il divieto di stazionamento all’interno di tutto il territorio normanno, con la possibilità - specifica a MonrealeNews - di uscire soltanto per comprovate necessità: “Se questa non bastasse - conclude - chiederò personalmente l’istituzione della zona rossa. Siamo sempre in tempo per difenderci”.