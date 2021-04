Covid, ''zona rossa'' in tutta la provincia di Palermo fino al 22 aprile

Il provvedimento di Musumeci a causa dell’aumento dei contagi nuova ordinanza

PALERMO, 9 aprile -Dopo la crescita dei contagi da coronavirus nell'intera provincia di Palermo, arriva una nuova ordinanza firmata dal presidente della regione che sarà valida da domenica fino al 22 aprile.

A determinare l’ingresso in zona rossa di tutti i comuni della provincia di Palermo è stato l’aumento del trend dei contagi che ha raggiunto negli ultimi giorni un alto livello.

La dichiarazione della zona rossa per Palermo con le sue inevitabili conseguenze e ricadute in termini di chiusure e restrizioni si allarga adesso a tutta la provincia con il conseguente divieto di spostamenti, se non per comprovate necessità. Sospese quindi le attività di bar, ristoranti e pasticcerie che potranno continuare la vendita a domicilio fino alle 22, così come la vendita per asporto.

Anche la scuola ne risentirà, che in seguito all’ingresso in zona rossa, subirà il ritorno alla didattica a distanza per alcune classi. È confermata, infatti, ai sensi dell’ultimo dpcm, la chiusura delle scuole e conseguente attività didattica a distanza a partire dalla seconda media e fino alla secondaria di secondo grado, nei Comuni dichiarati “zona rossa”. Proseguiranno in presenza solo le attività didattiche per la scuola dell’infanzia, primaria e la prima classe della secondaria di primo grado.

Stesse restrizioni, così come richiesto dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp, a Marsala in provincia di Trapani e a San Cataldo nel Nisseno. Anche in questo caso la durata delle prescrizioni andrà dall'11 al 22 aprile.