Coronavirus, 1.229 nuovi casi in Sicilia. Musumeci: ''Non abbiamo nascosto i dati''

Il governatore regionale ha parlato durante la conferenza stampa tenutasi a Catania

CATANIA, 10 aprile – “Il governo regionale non ha nascosto né i morti, né i guariti. Protezione Civile e Istituto Superiore di Sanità non sempre sono coordinati nel registrare i dati” ha dichiarato il presidente della Regione Nello Musumeci quest’oggi in conferenza stampa, a Catania, in merito al bollettino di ieri. Questo segnalava ben 258 decessi e ha scatenato non poche polemiche.

“La zona rossa in tutta la provincia di Palermo è stata un provvedimento inevitabile, che presto potrebbe coinvolgere tutta la Sicilia. La situazione epidemiologica è preoccupante e la nostra priorità rimane quella di vaccinare tutti, anche per la ripresa del turismo e delle attività economiche. Abbiamo gestito la pandemia con un alto senso di responsabilità e al momento non mi sono posto il tema politico” ha continuato, riferendosi all’eventuale nomina di un nuovo assessore regionale alla Salute.

I nuovi casi di Covid-19 riscontrati nella nostra Isola sono 1.229, su 9.222 tamponi molecolari e 17.007 test rapidi processati. Sono stati comunicati anche 14 decessi e 776 guarigioni, mentre il numero degli attuali positivi si attesta a 22.191 unità. I ricoveri sono a oggi 1.316 in degenza ordinaria (-1) e 164 in terapia intensiva (-4); ancora una volta è Palermo la provincia più colpita, con 433 contagi in più rispetto a ieri. Sono 17.567 i contagi da coronavirus registrati in tutta Italia, mentre a 344 unità si attesta il numero delle vittime.