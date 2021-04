''Sulle Ali di Thalia'', il Comune di Monreale aderisce all'iniziativa sociale

Il progetto nasce con l'intento di sostenere l'associazionismo sportivo di base in contesti territoriali difficili

MONREALE, 12 aprile – L'amministrazione si impegna nel contrasto alla poverta socioeducativa. Con la firma alla delibera di giunta, ieri emessa, darà il suo contributo al progetto di sostegno al valore educativo dello sport.

Il progetto - promosso da "La Maison de la Danse" di Monreale - risponde all'avviso pubblico per il sostegno all'associazionismo di base e per la promozione dello sport e dell'educazione in quartieri e periferie disagiate, con l'evidente obiettivo di servirsi dello sport e del suo forte valore educativo come strumento di sviluppo ed inclusione sociale. Alla proposta di partenariato è dunque arrivata risposta positiva da parte del Comune di Monreale che - con una delibera di Giunta, pubblicata ieri - ha decisp di aderire all'iniziativa, contribuendo all'attività di identificazione e di coinvolgimento dei soggetti destinatari del progetto.