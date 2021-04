Coronavirus, 1.542 nuovi casi in Sicilia. 33 le vittime

Il numero dei decessi torna a salire, mentre quello dei vaccinati ha superato il milione

PALERMO, 14 aprile – I nuovi casi di positività al Covid-19 nella nostra Isola sono 1.542; questi sono stati riscontrati a fronte di 17.527 tamponi molecolari e 11.976 test rapidi processati. Alto il numero dei dimessi guariti, che nelle ultime ventiquattro ore sono stati 2.048.

Le vittime sono state 33, 23 in più rispetto alla giornata precedente, e i cittadini attualmente affetti dal virus da SARS-CoV-2 sono 24.132. Di questi, 1.415 sono ricoverati con sintomi (+25) e 185 si trovano in terapia intensiva (con un incremento di 9 unità). A oggi i siciliani che hanno ricevuto il siero anti Covid sono 1.021.593.

Nella nostra provincia sono 566 i contagi registrati oggi, mentre a Catania e a Messina sono stati rispettivamente 343 e 127. Preoccupano anche il Trapanese e l’Agrigentino, con 104 e 128 casi in più rispetto a ieri. L’intera nazione non presenta una situazione epidemiologica migliore: nelle ultime ventiquattro ore sono stati infatti accertati 16.168 nuovi casi di Covid-19 e 469 vittime.