Covid, 1.450 nuovi casi in Sicilia: l’Isola verso il rosso

Il tasso di positività scende al 4,8%

PALERMO, 15 aprile – - La Sicilia vede “rosso”. Benché oggi si registri un lieve calo dei contagi, i numeri sono ancora sconfortanti e decisamente in controtendenza rispetto al resto del Paese, dove si comincia a discutere di eventuali cambiamenti di colore

In Sicilia i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 1.450 su 30.427 tamponi processati e il tasso di positività scende al 4,8%. Numeri, come detto, leggermente migliori rispetto alla giornata di ieri, ma sempre molto preoccupanti. Scendono anche i ricoveri e ci sono da registrare soltanto 6 vittime. Sono 802 i guariti. Rispetto a 7 giorni fa i nuovi positivi crescono comunque del 13%.

Attualmente ci sono 24.867 positivi di cui 1.218 ricoverati in ospedale, 184 in terapia intensiva, 23.372 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 162.092 mentre i decessi a 5.107. Da inizio pandemia sono 191.973 i casi Covid registrati in Sicilia.

A livello provinciale Catania registra il maggior numero di nuovi casi, ben 475. Palermo 315, Messina 122, Siracusa 165, Ragusa 40, Enna 52, Caltanissetta 87, Agrigento 95 e Trapani 99.

A livello nazionale sono 16.974 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 16.168) su 319.633 tamponi con il tasso di positività che sale al 5,3% (ieri 4,8%). Le vittime scendono a 380. I guariti salgono a 21.220 e si registrano -782 ricoveri e -73 terapie intensive.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.722), seguita dalla Campania (+2.224), dalla Puglia (+1.867) e dalla Sicilia (+1.450). I contagi totali sono 3.826.156.