“Legalità e' Libertà”, il sindaco Arcidiacono ha incontrato i rappresentanti dell’associazione

“Avviata collaborazione per aiutare i giovani a creare attività imprenditoriali in Sicilia e restare liberi da compromessi”

MONREALE, 16 aprile – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, stamane ha incontrato i rappresentanti dell’associazione "Legalità è libertà", Valeria Grasso e Roberto Peretti, che stanno portando avanti un progetto di inserimento imprenditoriale per i giovani che vogliono avviare una attività imprenditoriale nel sud Italia in modo legale e trasparente e lontano da compromessi con il sistema mafioso.

All’incontro hanno preso parte gli assessori Geppino Pupella e Luigi D’Eliseo, il segretario generale del Comune Francesco Fragale e l’esperta del sindaco per gli affari legali Alessia Meli. L’associazione “Legalita' e' Libertà” composta da molti giovani, ha gia' coinvolto numerose istituzioni, grazie anche alla organizzazione della manifestazione “Musica e Legalità”. Nel corso dell’incontro di questa mattina sono poste le basi per un’attività progettuale con l’amministrazione comunale, volta a incoraggiare i giovani a non piegarsi ad un sistema fatto di compromessi, ma ad avviare percorsi virtuosi e legali che possano durare nel tempo. Tra gli obiettivi sociali dell’associazione vi è anche l’assistenza alle donne che subiscono violenza domestica.