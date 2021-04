Monreale, lavori alla rete idrica, lunedì disagi nell’erogazione

Si interverrà sui pozzi Boara. Ecco le zone interessate

MONREALE, 17 aprile – L’amministrazione comunale comunica che da lunedì mattina, 19 aprile, potrebbero verificarsi irregolarità nell’erogazione del servizio idrico, per lavori indifferibili e necessari alla rete idrica e in particolar modo al pozzo Boara.

I disagi riguarderanno via Umberto I, Baviera, piazza Vittorio Emanuele, piazza Guglielmo II, quartiere Ciambra, quartiere Carmine, via Roma, corso Pietro Novelli, via Antonio Veneziano, via Palermo e zone limitrofe. Il personale comunale sarà impegnato nell’effettuare gli opportuni interventi per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile.