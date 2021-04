Coronavirus, 1.301 nuovi casi in Sicilia. Prosegue l’Open Weekend per i vaccini

Coronavirus, 1.301 nuovi casi in Sicilia. Prosegue l’Open Weekend per i vaccini

Alle ore 18 il numero delle somministrazioni si attestava a 23.166 unità

PALERMO, 17 aprile – 23.166 vaccini effettuati alle ore 18 della giornata odierna, di cui 8.127 con AstraZeneca: questo il bilancio della seconda giornata dell’iniziativa “Open Weekend”, secondo quanto comunicato dalla Regione Siciliana. Le somministrazioni, indirizzate ai siciliani di età compresa fra i 60 e i 79 anni, si fermeranno alle 22 e proseguiranno domani.

Il siero di AstraZeneca è stato somministrato il quadruplo delle volte rispetto ai giorni precedenti: un dato che suggerisce la vincita della fiducia nella scienza e nella medicina sulla paura. “Siamo soddisfatti dei risultati e siamo felici di apprendere che la gente abbia capito che la pandemia può essere sconfitta solo grazie ai vaccini” ha detto il governatore regionale Nello Musumeci. Il contagio, però, prosegue in maniera costante: sono infatti 1.301 i nuovi casi di positività al Covid-19.

Questi sono stati accertati a fronte di 10.854 tamponi molecolari e 18.073 test rapidi processati. Si segnalano inoltre 24 vittime e 675 dimessi guariti; dei 25.477 cittadini attualmente positivi al coronavirus, 1.405 sono ricoverati in degenza ordinaria (+6) e 189 in terapia intensiva, con nessun dato aggiornato. In tutta la penisola sono stati riscontrati 15.370 nuovi contagi e 310 decessi.