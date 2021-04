''Peer Education'', altro appuntamento del progetto dell’associazione Con.vi.vi, l’autismo

Peer Education, altro appuntamento del progetto dell’associazione Con.vi.vi, l’autismo

MONREALE, 21 aprile – Visite guidate alla biblioteca comunale Santa Caterina, nell'ambito deI progetto di "Peer Education" dell'associazione Con.vi.vi.l’autismo.

Al progetto coofinanziato dalla presidenza della Regione, ha preso parte un gruppo ristretto di ragazzi, diversamente abili. L’iniziativa è stata organizzata in dieci pomeriggi dedicati alla visita della biblioteca del fondo moderno di Monreale " Santa Caterina". Il progetto è volto allo sviluppo e alla promozione delle autonomie personali e sociali.

I ragazzi sono stati accompagnati dalla presidente dell’associazione Con.VI. VI. l’autismo, Loredana Chiamone, dal coordinatore del progetto, nonché consigliere comunale Santina Alduina e dal gruppo di psicologhe dello studio " Le connessioni" che ha ringraziato il presidente del consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia che si è adoperato per la realizzazione del progetto.

Gli ospiti, accompagnati dai volontari dell'associazione Evergreen, sono stati accolti dall’assessore alla Cultura Rosanna Giannetto e dal personale bibliotecario che hanno potuto constatare la sentita partecipazione all’esplorazione degli spazi culturali.

I ragazzi hanno preso alcuni testi in prestito ma soprattutto, è stata molto gradita la loro donazione di volumi facenti parte di un’”Enciclopedia del mondo degli animali”. Dopo la visita guidata il gruppo, accompagnato dall’assessore Giannetto si è recato al Palazzo di Città per conoscere il sindaco Alberto Arcidiacono, che si é complimentato per l’importante iniziativa culturale .Al termine della visita l’associazione ha donato all'amministrazione comunale e ai volontari di Evergreen, alcune magliette con il logo di Con.vi.vi.l’autismo.