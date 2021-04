Coronavirus, 1.288 nuovi casi in Sicilia. Da domani riparte l’iniziativa ''Open Weekend''

I siciliani tra i 60 e i 79 anni avranno un giorno in più a disposizione per vaccinarsi, anche senza prenotazione

PALERMO, 21 aprile – Vista la grande affluenza all’Open Weekend della settimana scorsa, in cui sono state somministrate circa 25 mila dosi di AstraZeneca in tutto il territorio regionale, il governatore Nello Musumeci ha disposto un secondo fine settimana all’insegna della campagna vaccinale.

Stavolta l’Open Weekend partirà già da domani 22 aprile, dando maggiore tempo a tutti i cittadini, tra i 60 e i 79 anni e senza gravi patologie, che vorranno ricevere il farmaco anti Covid; le vaccinazioni saranno permesse anche agli over 80 non ancora immunizzati.

In questi ultimi giorni le vaccinazioni, anche presso l’hub della Fiera, sono proseguite a rilento: “Non si tratta di sfiducia” ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid Renato Costa ai microfoni del Giornale di Sicilia, “poiché tante persone hanno deciso di rimandare l’appuntamento per ricevere la seconda dose del vaccino”. Altre 25 mila dosi di AstraZeneca sono attese oggi nella nostra Isola, tra cui circa 6.300 destinate alla provincia di Palermo, mentre continua l’approvvigionamento dei sieri di Pfizer e Johnson&Johnson.

Dei 1.288 contagi rilevati oggi in Sicilia, emersi da 9.924 tamponi molecolari e 19.125 test rapidi, 298 sono stati riscontrati nella nostra provincia. Il numero delle vittime si attesta a 10 unità, mentre 989 persone sono definitivamente guarite. Attualmente i ricoverati sono 1.456 in degenza ordinaria (+21) e 182 in terapia intensiva, con un incremento pari a 2 unità. Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute, l’intera nazione ha contato nelle ultime ventiquattro ore 13.844 nuovi casi e 364 vittime.