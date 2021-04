Vaccinazioni over 80, da oggi somministrazioni prima dose negli ospedali Ingrassia e Villa delle Ginestre: nessun obbligo di prenotazione

L'open day è rivolto anche ai cittadini tra i 60 e i 79 che riceveranno il vaccino Astrazeneca

PALERMO, 22 aprile – Porte aperte, da oggi, in tutti i centri dell’Asp di Palermo agli Over 80, che potranno vaccinarsi senza bisogno di prenotazione. L’iniziativa, già in vigore all’ospedale Ingrassia (dalle 15 alle 20), a Ville delle Ginestre (dalle 8 alle 20) e ad altre strutture della provincia .

I cittadini con età pari o superiore ad 80 anni (compresa tutta la classe di nascita 1941), potranno infatti recarsi direttamente nel centro di vaccinazione più vicino, muniti di documento di identità e tessera sanitaria, per ricevere la somministrazione del vaccino (Pfizer o Moderna). Il personale medico effettuerà la valutazione e compilerà la scheda di anamnesi. Qualora fosse possibile, si invita a scaricare la documentazione dal sito internet dell’Asp di Palermo (http://www.asppalermo.org/copertina.asp), in alternativa Autocertificazione, Informativa e consenso al trattamento dei dati e consenso informato alla somministrazione del vaccino saranno forniti dal personale della struttura.

“Non ci sarà bisogno della prenotazione, ma basterà recarsi direttamente per ricevere la prima dose di Pfizer o Moderna. Se l’anziano ha difficoltà motorie, ma trasportabile in auto, il personale medico ed infermieristico raggiungerà direttamente la persona da vaccinare nella strada adiacente il centro dell’Asp: l’anziano rimarrà seduto in auto dove riceverà la dose (in modalità drive in, ndr), poi, insieme al personale della struttura, attenderà il tempo necessario richiesto dopo l’inoculazione. Da (giovedì 22 aprile) a domenica è nuovamente in programma anche l’Open day con Astra Zeneca rivolto a tutti cittadini (non fragili) compresi nella fascia di età 60-79 anni. Potranno recarsi nelle strutture dedicate di Palermo e provincia, senza prenotazione, per ricevere la somministrazione del vaccino".