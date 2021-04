Si è spento Aurelio Pellerito, gentiluomo d’altri tempi

Le sue condizioni di salute si erano aggravate nell’ultimo mese. Aveva 76 anni

MONREALE, 22 aprile – Si è spento oggi, all’età di 76 anni, Benedetto “Aurelio” Pellerito, di professione assicuratore e perito assicurativo, lavoro che ha svolto per tantissimi anni. A portarselo via una malattia a causa della quale nell’ultimo mese le sue condizioni di salute si erano notevolmente aggravate.

Nel mese di febbraio era apparsa evidente la necessità di un ricovero ospedaliero, fino a poco prima di Pasqua, quando era stato dimesso ed era ritornato a casa. Negli ultimi giorni, purtroppo, le sue condizioni generali sono precipitate.

Sposato con Nicoletta Zuccaro e padre di Graziella, Aurelio Pellerito era un uomo molto noto a Monreale e soprattutto stimato e ben voluto, oltre che per il suo lavoro, per il suo carattere gioviale ed allegro. Un uomo buono, sempre disponibile nei confronti del prossimo. Da moltissimi anni, inoltre, era uno degli attivisti della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, che ha frequentato assieme alla famiglia fin dalla gioventù.

Sempre sorridente, pronto alla battuta garbata, Aurelio si rendeva simpatico a tutti per il suo carattere mite sempre conciliante, disponibile a spendere una parola buona. Chi lo ha conosciuto ne ha potuto apprezzare la grande correttezza e la indubbia signorilità.

I funerali si svolgeranno sabato mattina alle ore 10,30 nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù a Monreale

Alla famiglia Pellerito le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.