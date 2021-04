Monreale, in pagamento il contributo dei libri di testo della scuola dell’obbligo e secondaria di secondo grado

Le somme si trovano presso lo sportello Unicredit di via Benedetto D’Acquisto

MONREALE, 23 aprile – Sono in pagamento a partire da oggi, presso l’Istituto Bancario Unicredit di Via Benedetto D’Acquisto, Tesoreria Comunale, e accreditati ai titolari di conto corrente, i rimborsi per l’acquisto dei libri di testo, relativamente alla scuola dell’obbligo e alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2018/19.

Ne danno notizia gli assessori alla Pubblica Istruzione, Rosanna Giannetto e al Bilancio, Luigi D’Eliseo. Il rimborso riguarda le spese sostenute dalle famiglie degli studenti monrealesi, che ne hanno diritto, regolamentate dalla legge 448 del 1998 art. 27 e dai vari D.P.C.M. per l’acquisto dei libri adottati dalle istituzioni scolastiche.Beneficiari dell’intervento sono i nuclei familiari degli studenti, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia pari o inferiore a 10.632,94 euro (DPCM 5 dicembre 2013, n 159).

Le aree del Servizio Pubblica Istruzione e dell’Ufficio di Ragioneria del Comune di Monreale hanno predisposto tutti gli atti relativi all’erogazione del contributo per l’anno scolastico 2018/19 e contestualmente stanno predisponendo tutti gli atti relativi al successivo anno scolastico 2019/20.

“Sono lieta di dare questa notizia – dichiara l’assessore Giannetto – in un momento di grande difficoltà economica e sociale, come quello che stiamo attraversando, per le famiglie monrealesi, e ringraziare il personale dei Servizi Pubblica Istruzione e Ragioneria, che si sono adoperati alacremente nell’espletamento di tale rimborso”.