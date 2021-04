Grisì, ripristino urgente del centro abitato: il sindaco approva il progetto esecutivo

Il progetto, presentato al dipartimento regionale della Protezione Civile, attende adesso l'emissione del provvedimento di finanziamento previsto per circa un milione di euro

MONREALE, 24 aprile – E' con un provvedimento di delibera che il sindaco Arcidiacono ha firmato ieri l'approvazione del progetto esecutivo per i primi lavori di urgente ripristino delle condizioni di sicurezza del centro abitato di Grisì.

Dopo la delibera redatta dal Consiglio dei Ministri nel febbraio 2019 – con la quale erano stati stanziati circa 10 milioni di euro per i primi interventi su quei territori colpiti da eventi meterologici nelle provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani – una successiva ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile prevedeva, per l'intervento nella frazione monrealese di Grisì, una somma pari a 1.414.839,76 euro.

Il sindaco, essendo stato nominato dal commissario delegato dello stesso dipartimento ''soggetto attuatore'', ha dunque approvato in via amministrativa il progetto esecutivo dell'ingegnere Domenico Maenza – incaricato della progettazione, della direzione e del coordinamento dei lavori di sicurezza – per la cui realizzazione risulta preventivata una spesa complessiva pari all'importo previsto dal piano della Protezione Civile, di cui 969.491,25 per lavori e 445.348,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il progetto, approvato sia in via tecnica dal responsabile unico che in via amministrativa, è già stato presentato al Dipartimento della Protezione Civile ai fini dell'emissione del provvedimento di finanziamento.