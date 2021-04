SS.Crocifisso, proiezioni, alborate e giochi d’artificio: le sole iniziative consentite

Amministrazione comunale e associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese” stilano un mini programma

MONREALE, 24 aprile – E’ un programma “minimalista”, ma era tutto ciò che si poteva realizzare, considerate le restrizioni anti-covid che anche quest’anno vieteranno lo svolgersi della tradizionale processione del 3 maggio in onore del SS.Crocifisso.

Eppure, tanto l’amministrazione comunale, quanto l’associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese”, hanno voluto dare un segnale, organizzando proprio quel minimo di festeggiamenti per ricordarsi che, pur in presenza della pandemia, per Monreale è sempre 3 maggio ed è quindi giusto osservare la tradizione.

Il programma prevede, così come abbiamo fatto sapere nei giorni scorsi, la proiezione dell’immagine del SS.Crocifisso sia sul monte Caputo, che sulla cattedrale. Tutto ciò avverrà a partire dal 29 aprile, fino al 3 maggio, ogni sera alle 20,30.

Nei tre giorni tradizionali, invece, vale a dire 1, 2 e 3 maggio, alle 7,30 del mattino i monrealesi potranno sentire la consueta “alborata”, con sparo di mortaretti sul monte Caputo.



Giorno 3, quindi, due orari saranno cerchiati in rosso: sono quelli delle 14, orario della tradizionale discesa a spalla del simulacro del SS.Crocifisso e delle 18, orario dell’inizio della processione. In questi due momenti verranno “sparati” i giochi d’artificio. Allo stesso tempo, in queste due occasioni, si potrà sentire uno scampanio a festa.

“Riteniamo giusto – afferma il presidente dell’associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese, Salvatore Modica – essere fedeli alla tradizione, pur sapendo che non si può andare oltre a causa delle restrizioni anti-covid ed assieme all’amministrazione comunale abbiamo pensato di stilare un piccolo programma per omaggiare il nostro SS.Crocifisso”.