''Quattro colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, Monreale manifesto di sviluppo secondo le strategie europee''

A renderlo noto è il deputato Mario Caputo (FI) attraverso Facebook: "Lo scopo è di rendere sostenibile la mobilità del territorio normanno"

MONREALE, 24 aprile – "Il progetto, il cui intervento sarà realizzato da Enel X Mobily s.r.l. - società del Gruppo Enel che gestisce la rete di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici - è finanziato dalla Regione Siciliana attraverso l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e prevede, nel dettaglio, la dislocazione di 320 centraline di ricarica - suddivise tra 80 High Power e 240 Normal Power - all’interno del territorio siciliano, in prossimità di autostrade, strade statali e centri urbani".

E' quanto si legge sul contenuto pubblicato stamane dal parlamentare di Forza Italia Mario Caputo sulla propria pagina Facebook. Nella fattispecie, saranno 4 le stazioni previste per Monreale, di cui 3 con tecnologia "Normal Power" e 1 ad alta teconologia: "Nei giorni scorsi - prosegue - avevo anticipato la questione e, nella giornata di ieri, il provvedimento che regola la convenzione tra l’ente regionale e la società sopraindicata, emesso dall’Assessorato con n. prot. 20503 del 23 Aprile 2021, è stato inviato alla Amministrazione comunale". Il comune di Monreale, tuttavia, dovrà nominare un referente unico che si relazionerà con la società Enel X Mobility, per l'individuazione dei siti - preferibilmente privi di vincoli ambientali o imposti dalle Sopraintendenze regionali - e per l'ottenimento di tutti i permessi necessari, utili per l'installazione delle colonnine. "Lo scopo - conclude la nota - è quello di rendere sostenibile la mobilità del vasto territorio normanno, sul cui centro storico si colloca l’importante patrimonio artistico-architettonico protetto dalla buffer zone Unesco, sito d’interesse per il notevole flusso turistico che registriamo quotidianamente durante l’anno. Ringrazio l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Marco Falcone e il dirigente generale Dott. Fulvio Bellomo per aver permesso al nostro Comune di godere di questo importante servizio attraverso strumenti “green”, i quali renderanno Monreale un vero e proprio manifesto di sviluppo che si allinea con la strategia europea nell’intento di ridurre a zero l’impatto climatico del Continente".