Covid, sono più di 800 i monrealesi vaccinati all’Ingrassia

Si rivela un successo per la campagna vaccinale realizzata grazie all’intesa tra il Comune e l’Asp

MONREALE, 26 aprile – Sono più di 800 i vaccini Pfizer somministrati ai cittadini monrealesi fragili e over 80 dal 16 marzo ad oggi. Un grande successo e ottimi risultati raggiunti grazie alla sinergia creatasi tra il Comune di Monreale e l’Asp Palermo che ha reso possibile le vaccinazioni presso l’ospedale Ingrassia.

I cittadini monrealesi hanno potuto beneficiare del presidio ospedaliero di prossimità evitando di doversi recare in punti ben più distanti come precedentemente stabilito dalla piattaforma regionale che aveva assegnato destinazioni come Partinico, Corleone, Petralia, Cefalù, e Messina. Punti raggiungibili con una certa complessità se si considerano le naturali difficoltà dovute all’età degli utenti oltre all’organizzazione per il raggiungimento della stessa.

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha ringraziato la dottoressa Daniela Faraoni, direttore generale dell’ASP Palermo, che si è resa disponibile ad accogliere tutte le richieste pervenute venendo incontro alle esigenze della popolazione monrealese. Un ringraziamento particolare anche alla direzione sanitaria dell’ospedale Ingrassia che giorno dopo giorno con un lavoro accurato con lo staff del Comune ha somministrato i vaccini ai cittadini inseriti negli elenchi redatti dal Comune .