Si è spento Franco Valerio, in politica era l’uomo del dialogo

Si è spento Franco Valerio, in politica era l’uomo del dialogo

Fu consigliere comunale e assessore ai tempi della Democrazia Cristiana. Aveva 76 anni

MONREALE, 27 aprile – Si è spento oggi, all’età di 76 anni, al termine di una lunghissima malattia, Francesco “Franco” Valerio, per lungo tempo dipendente dell’Ufficio Registri di Palermo, l'ufficio che oggi prende il nome di Agenzia delle Entrate.

Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate, fino al decesso, avvenuto nel primo pomeriggio odierno. Franco, come tutti lo chiamavano, è stato per lungo tempo protagonista della vita politica monrealese, avendo ricoperto negli anni’80 più volte la carica di consigliere comunale e di assessore nella fila della Democrazia Cristiana.

Gentile, garbato, di carattere gradevole, Franco Valerio può essere tranquillamente definito come l’uomo del dialogo. Chi lo ha conosciuto, infatti, gli ha sempre riconosciuto la capacità di parlare in maniera schietta ma al tempo stesso pacata e rispettosa con tutti, a prescindere dal ceto, dall’istruzione e dal livello del suo interlocutore. Lascia la moglie Lina e i figli Fabio e Alessio. I funerali si terranno giovedì 29 aprile alle 9,45 in Collegiata.

Alla famiglia Valerio le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.