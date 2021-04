Si è spenta Eleonora Casamento, la famiglia autorizza l’espianto degli organi

Aveva 71 anni, faceva la sarta. Era corista della Cappella Musicale del Duomo di Monreale

MONREALE, 28 aprile – Si è spenta oggi, all’età di 71 anni, a causa di un malore improvviso, Eleonora Casamento. In molti la ricorderanno per la generosità e la bontà che la contraddistingueva. Amata immensamente dalla sua famiglia e dai suoi amici per il suo carattere unico e altruista.

Perno della famiglia Casamento, sempre sorridente e piena di vita, attenta a tutti i suoi cari e innamorata dei suoi nipoti. Una vita con ago e filo tra le dita, sarta eccezionale. Una corista talentuosa e tanto affezionata alla Cappella Musicale del Duomo di Monreale “Madonna del Popolo”, il suo coro. Entusiasta attrice facente parte del corteo storico “Nel segno di Guglielmo”. Altruista fino all’ultimo istante, quello di oggi, in cui ha donato i suoi organi per salvare la vita di altre persone.

I funerali si terranno domani, 29 aprile, alle ore 15,30 presso la Chiesa di Santa Teresa.

Alla famiglia Casamento le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.