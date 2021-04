Assistenza igienico-personale per alunni disabili, il comune di Monreale garantirà il servizio fino alla fine dell’anno scolastico

Dalla giunta Arcidiacono arriva l’ok al progetto

MONREALE, 30 aprile – La giunta Arcidiacono ha approvato ieri la delibera per il rifinanziamento del progetto relativo all’assistenza igienico-personale per alunni disabili, che quindi potrà continuare fino alla fine dell’anno scolastico.

Lo rende noto il comune, attraverso il suo ufficio stampa. “Siamo tra i pochissimi enti a garantire il servizio igienico personale si nostri studenti disabili, in quanto riteniamo che l’assistenza igienico-personale è quel servizio di base che deve essere garantito agli alunni con disabilità - afferma l’assessore alla Solidarietà Sociale Sandro Russo - quale parte fondamentale del processo di integrazione scolastica”.

“La concreta attuazione - continua Russo -contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. La solidarietà sociale è un ambito delicato che cerchiamo costantemente di migliorare per fornire servizi adeguati alle esigenze della popolazione. Non vi è dubbio alcuno che l’erogazione del servizio di assistenza igienico personale sia di competenza della scuola ma, essendo assolutamente insufficiente, come amministrazione abbiamo deciso di portare avanti questo progetto proprio per implementare il servizio ed integrare e migliorare quello offerto dalle scuole. Ed in Sicilia siamo solo due comuni a farlo”.