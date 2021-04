Coronavirus, 861 nuovi casi in Sicilia. A Palermo sorgerà un nuovo centro infettivologico

Coronavirus, 861 nuovi casi in Sicilia. A Palermo sorgerà un nuovo centro infettivologico

A comunicarlo il presidente della Regione

PALERMO, 30 aprile – Il governatore regionale Nello Musumeci ha comunicato la nascita di una nuova struttura a Palermo, in viale del Fante. “Sarà il centro infettivologico più importante e attrezzato della Sicilia” ha sottolineato il presidente. Sorgerà al posto dell’ex centro traumatologico ortopedico, sito di fronte allo stadio “Renzo Barbera”, e comprenderà 52 posti ordinari, 22 di rianimazione nonché 16 di terapia sub intensiva.

Intanto Musumeci ha avanzato la richiesta al commissario straordinario per l’emergenza Covid Figliuolo affinché le vaccinazioni possano essere estese ai cittadini di età compresa tra i 50 e i 59 anni. Il farmaco utilizzato sarebbe quello di AstraZeneca e si potrebbe procedere anche senza prenotazione: la Regione lo rende noto in un giorno in cui le somministrazioni sono state oltre 54 mila (con un numero complessivo degli immunizzati, totali o parziali, che ha toccato quota 1.424.148.



Il bollettino odierno ha segnalato 861 nuovi contagi nella nostra Isola, 306 dei quali riscontrati nella nostra provincia. I tamponi molecolari e i test rapidi sono stati rispettivamente 9.047 e 19.098, mentre si attesta a 19 unità il numero delle vittime. Dei 24.896 siciliani attualmente positivi al coronavirus, 1.337 sono ricoverati con sintomi (-32) e 165 in terapia intensiva (-3); la nostra regione ha contato anche 1.190 guarigioni, mentre i nuovi contagi e i decessi registrati in tutta Italia sono stati rispettivamente 13.446 e 263.