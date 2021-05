Coronavirus, 772 nuovi casi in Sicilia. Oltre 90 mila le somministrazioni nell’Open Weekend

Tanti i siciliani che hanno aderito senza avere effettuato la prenotazione

PALERMO, 2 maggio – Emergono dati significativi riguardo all’Open Weekend, l’iniziativa per accelerare la campagna vaccinale: dal 29 aprile al primo maggio le prime dosi somministrate senza prenotazione sono state ben 43.319, su un totale di 65.118 (ovvero, il 65,52%).

Dai 60 ai 69 anni i vaccinati senza prenotazione sono stati il 63,67% (13.518 su 21.230); nell’Open Weekend, inoltre, il target 70-79 anni è stato interessato da 10.820 somministrazioni su 19.544, con una percentuale del 55,36%. I siciliani d’età superiore agli 80 anni che hanno ricevuto la prima dose del siero anti Covid aderendo all’iniziativa sono stati il 73,77% del totale (5.243 su 7.107). Il numero complessivo delle somministrazioni fatte durante l’Open Weekend, tra prime e seconde dosi, si attesta a 90.554 unità.

In calo i contagi riscontrati nelle ultime ventiquattro ore: sono stati 772, su 5.484 tamponi molecolari e 4.289 test rapidi processati. Solo 3 le vittime, 761 i dimessi guariti; il numero degli attuali positivi si attesta a 24.781 unità, di cui 1.311 ricoverati con sintomi (+8) e 163 in terapia intensiva (-4). In tutta Italia sono stati accertati 9.148 nuovi casi di positività al Covid-19 e 144 decessi.