Covid, aggiornata la rilevazione dei dati di incidenza nelle scuole

Incidenza di positività al Covid ferma allo 0,47% al 26 aprile. Intanto salgono a 73.285 le unità di personale scolastico vaccinate.

PALERMO, 3 maggio – L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha pubblicato il nuovo aggiornamento alla data del 26 aprile dei dati relativi all’incidenza di casi positivi al Covid-19 nelle scuole d’infanzia, del primo e del secondo ciclo in Sicilia.

L’Ufficio ha diramato, inoltre, il dato complessivo relativo al personale scolastico della Sicilia vaccinato alla stessa data. Si tratta di ben 73.285 unità che in Sicilia hanno già avuto somministrato il vaccino anti Covid-19.

Le scuole rilevate sono state 786 per una percentuale che arriva al 95 per cento delle scuole al monitoraggio. Il valore percentuale del dato relativo al trend di alunni positivi al Covid-19 si attesta complessivamente allo 0,47%. Su un totale di 667.423 alunni sono stati rilevati 3.142 casi di positività per un’incidenza di alunni positivi sul totale dello 0,47%.

Cresce leggermente il rapporto medio tra alunni positivi e classi con alunni positivi che è pari all’1,29% , evidenziando ancora una volta una situazione di assenza di focolai o, comunque, di un numero molto limitato di essi.

Per quanto riguarda invece i dati relativi al personale docente e ATA: per entrambe le categorie l’incidenza di casi attualmente positivi è bassa. In particolare, per il personale docente l’incidenza di casi positivi è pari allo 0,46%. Dal confronto con la prima settimana di rilevazione, l’incidenza è passata dallo 0,33% del primo marzo all’attuale 0,46% per il personale docente e dallo 0,31% del primo marzo all’attuale 0,52% per il personale ATA. Si ha inoltre una diminuzione dell’incidenza rispetto alla settimana precedente. Si è passati infatti dallo 0,55% del 19 aprile all’attuale 0,46% per il personale docente e dallo 0,60% del 19 aprile all’attuale 0,52% per il personale ATA.

Numeri che fanno ben sperare visto che da oggi la maggior parte degli studenti siciliani sono rientrati a scuola in presenza a seguito delle nuove norme stabilite dal governo nazionale e recepite da quello regionale.

Se consideriamo i dati dell’intero periodo di osservazione, partendo cioè dal 19 novembre 2020 a oggi, l’incidenza degli alunni positivi al COVID-19 è leggermente aumentata ma si attesta comunque su valori bassi. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un aumento pari a 82 alunni positivi in più per l’infanzia e a 207 per la primaria, mentre si registra un decremento pari a 170 alunni per il I grado.

Per la scuola secondaria di secondo grado si rileva invece una situazione pressoché invariata rispetto all’ultima settimana di osservazione, ovvero al 19 aprile 2021, mentre l’incidenza di alunni positivi, attualmente pari allo 0,44%, rispetto alla prima settimana di rilevazione a seguito della riapertura, ovvero all’8 febbraio 2021, presenta un leggero aumento dato che a quella data si attestava allo 0,27%.