Villa Savoia, consegnati i locali per l’avvio dei lavori di ristrutturazione

Gli interventi dovrebbero concludersi in cento giorni

MONREALE, 6 maggio – Sono stati consegnati stamane dal sindaco Alberto Arcidiacono i locali di Villa Savoia alla ditta che realizzerà le opere di ristrutturazione. Il progetto prevede il risanamento dei vari prospetti dell’edificio attraverso un intervento sugli intonaci, che versano in condizioni di degrado.

Saranno sostituite le soglie in marmo che coprono i muretti di protezione delle terrazze e delle strutture a sbalzo e sostituiti alcuni infissi con nuove vetrate. Per l’intervento, così come ha assicurato l’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella, è già disponibile un finanziamento da 120 mila euro di fondi europei del Gal-Gruppo di azione locale Terre Normanne, previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della RegioneSiciliana..

L’edificio di stile liberty situato in posizione panoramica sulla Conca d’Oro di proprietà dei privati era stato utilizzato come albergo e ristorante fino agli anni ‘70, successivamente era stato acquistato dal Comune che lo ha utilizzato come sede di rappresentanza. “Le opere si concluderanno in cento giorni – afferma il sindaco Alberto Arcidiacono – È un altro importante passo verso la città che abbiamo sempre immaginato. Anche questa non appartiene più alle promesse elettorali"-