Sciame d’api in via Antonio Veneziano, timore tra i passanti

Da non escludere, in caso di puntute numerose, anche lo shock anafilattico

MONREALE, 8 maggio – Un po’ di pura stamattina in via Antonio Veneziano, dove uno sciame di api ha invaso la strada, creando una vera e propria nube nera. Preoccupazione tra i passanti ed anche tra i residenti alla vista di così tanti insetti che sciamavano.

Qualcuno ha chiamato la Polizia Municipale, poi sono passati pure i carabinieri, in attesa che arrivassero gli esperti apicoltori, in grado di eliminare il problema. Dopo aver invaso lo spazio circostante, poi gli insetti – come testimonia la nostra foto – si sono radunati, qualcuno dice in posizione di riposo, sotto un balcone i cui proprietari si sono chiusi in casa per evitare guai.

Le api, solitamente, sono insetti non aggressivi, ma in quantità così elevata potrebbero causare guai seri, fino ad arrivare ad uno shock anafilattico in caso di punture numerose.