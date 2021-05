Aiutiamo Jessica, al via gara di solidarietà per una ragazza monrealese

Possibile donare attraverso la piattaforma GoFoundMe

MONREALE, 10 maggio – I monrealesi sono sempre stati generosi. Lo hanno dimostrato sempre. Soprattutto quando di mezzo c’è la salute di qualcuno. Soprattutto quando da questa generosità dipende il futuro di una ragazza.

Anche stavolta la generosità dei monrealesi è chiamata a dare prova e conferma di sé. In ballo c’è la salute di Jessica Campanella, una ragazza monrealese di 26 anni, alla quale una sorte avversa ha messo di fronte una brutta malattia che la obbliga e la obbligherà a delle cure impegnative e soprattutto costose. Un tumore cerebrale, le cui conseguenze sono facilmente immaginabili.

La diagnosi arriva nella primavera del 2020, in pieno periodo covid, dopo una risonanza magnetica. Jessica quindi supportata dai suoi genitori, fissa immediatamente un primo consulto presso l'Istituto Besta di Milano dove presto viene ricoverata per effettuare un esame istologico. Per l'equipe di medici che si occupano del suo caso clinico però non è possibile effettuare un intervento di asportazione perchè la massa tumorale si trova troppo in profondità ed in una posizione troppo delicata per poter intervenire chirurgicamente. Jessica quindi ritorna a casa con i suoi genitori, delusa e provata e su indicazione dei medici comincia i primi cicli di chemioterapia e radioterapia.

Jessica ha poi cominciato delle cure immunologiche oncologiche che consistono in trattamenti effettuati presso la IOZK di Colonia in Germania, una Clinica specializzata nella creazione di virus oncolitici e vaccini personalizzati che mirano a bloccare la crescita delle cellule tumorali.

I primi trattamenti consistono in cure con virus oncolitici ed ipertermia che vanno ripetuti ogni mese a seguito di ogni ciclo di chemioterapia; una volta terminati i cicli di chemioterapia ed i trattamenti con virus oncolitici ed ipertermia, si passa alla creazione del vaccino personalizzato che prevede l'inoculazione di tre dosi a distanza di qualche settimana. Si tratta di cure particolari e personalizzate che hanno costi molto alti e che qui in Italia non vengono ancora applicate, nel caso di Jessica si tratta complessivamente di circa 90.000 euro ed a questo bisognerà aggiungere le ulteriori spese di cure e farmaci necessari che una famiglia da sola non può riuscire ad affrontare.

Adesso è partita una raccolta fondi sulla piattaforma “gofundme.com”, con la quale, in meno di una giornata sono stati raccolti circa 16 mila euro. Alla raccolta si è unita pure l’Arma dei carabinieri, dal momento che il papà di Jessica veste la divisa della Benemerita.

Dimostrare quindi, con un gesto concreto, la propria generosità (ovviamente secondo le proprie possibilità) significherebbe dare una speranza in più ad una ragazza che sta lottando una bettaglia dura, che vuole assolutamente vincere.

Ecco come poter contribuire:

Piattaforma GoFoundMe

https://it.gofundme.com/f/b6zwjy-aiutiamo-jessica?paymentRedirectErrorStatus=0&paymentRedirectUuid=da07f3d8-6408-42a5-b2e6-f55718f054c6&utm_campaign=p_cp_url&utm_medium=os&utm_source=customer

Oppure

c/c intestato a Chiappara Giacoma e Campanella Ivan Codice iban

IT70D0301503200000005609221 Causale: Aiutiamo Jessica