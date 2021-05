Covid, venerdì il via all’hub vaccinale a Monreale per gli over 50

Appuntamento nei locali di San Gaetano fino a domenica

MONREALE, 11 maggio – Aprirà i battenti venerdì prossimo 14 maggio, alle ore 9, al complesso di San Gaetano, l’hub vaccinale anti-covid che il comune di Monreale ha organizzato in collaborazione con l’Asp di Palermo, destinato agli over 50.

Sarà un fine settimana intenso durante il quale, nei tre giorni indicati (venerdì, sabato e domenica) al centro di piazzale Vittorio Veneto si presenteranno i circa 700 cittadini monrealesi, nati fino al 1971, che si sono prenotati per la somministrazione.

In questi giorni la task force messa in piedi dal comune sta lavorando a ritmi serratissimi per individuare per tutti coloro che hanno fatto richiesta una data ed un orario nel quale presentarsi. Tutti gli utenti hanno ricevuto o riceveranno in queste ore una mail, che fissa per ciascuno l’appuntamento col vaccino. Nella mail, oltre al giorno ed all’ora in cui avverrà la somministrazione, si trovano pure i documenti che sarà necessario presentare al momento dell’anamnesi preventiva, che sarà effettuata dall’equipe medica incaricata. I vaccini a disposizione saranno Pfizer, Moderna ed AstraZeneca che saranno inoculati a seconda della situazione clinica di ciascuno.

Tante le persone coinvolte per accelerare le procedure: dagli uomini della Protezione Civile, a diversi medici di famiglia, infermieri, farmacisti. Tutti volontari, ai quali va detto grazie in anticipo.

Certamente un’azione meritoria, quella organizzata dall’amministrazione comunale, che, oltre ad agevolare numerosi cittadini, deve essere letta come un importante segno di ripresa, verso un ritorno alla normalità, che tutti desideriamo per guardare con maggiore fiducia al futuro dopo un periodo di buio.

Ovviamente, più presto si alzerà la quota degli immunizzati a Monreale, più bassa sarà l’incidenza del virus tra la popolazione e quindi minore il numero dei contagi.