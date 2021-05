Vacciniamoci, è l'unico strumento risolutivo nei confronti del virus

E' l’appello del presidente del Consiglio Marco Intravaia ai monrealesi in occasione dell’hub vaccinale nel prossimo fine settimana

MONREALE, 12 maggio – “L’Hub vaccinale che, a partire da domani, sarà allestito a San Gaetano, grazie alla collaborazione fra il Comune, la Regione e l’Asp, è un’occasione che invito la cittadinanza a cogliere, come momento di rinascita e un forte contributo all’uscita dal tunnel nel quale, da più di un anno, ci ha relegati la pandemia”.

È l’appello che il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia ha rivolto alla fascia degli over 50, cui è dedicato il week end vaccinale, ringraziando, nel contempo, i tanti concittadini che hanno già aderito all’iniziativa.

“E’ il momento di bandire tutte le paure e affidarsi ai vaccini, l’unico strumento risolutivo nei confronti del virus. Tutti noi abbiamo vaccinato, e vacciniamo, i nostri figli, per metterli al riparo da malattie terribile che la scienza ci ha permesso di sconfiggere; adesso è il momento di proteggere noi stessi dal Covid e, attraverso noi, i più fragili e i nostri cari. Già la nostra amministrazione si è spesa per spostare le vaccinazioni della fascia più a rischio, gli over 80 monrealesi, all’Ingrassia, così da ridurre al minimo i disagi per i nostri anziani. Adesso, abbiamo l’opportunità di vaccinarci nella nostra città, a San Gaetano, nella sede della Caritas, facciamolo con convinzione e in tantissimi”.