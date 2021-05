Tutto pronto a San Gaetano, domani via all’hub vaccinale di Monreale

Tutto pronto a San Gaetano, domani via all’hub vaccinale di Monreale

Grande la macchina organizzativa per garantire le circa mille richieste

MONREALE, 13 maggio – Ancora gli ultimi dettagli, poi sarà tutto pronto per ospitare i circa mille cittadini monrealesi che hanno fatto richiesta di essere vaccinati contro il covid nell’hub predisposto dal comune presso il complesso di San Gaetano.

La pregevole iniziativa è stata messa su grazie ad una proficua collaborazione tra lo stesso comune, l’Asp di Palermo e la Regione e darà la possibilità a tutti coloro che si sono prenotati di ricevere la prima somministrazione contro il virus.

Sono stati giorni di grande lavoro, quelli vissuti dall’amministrazione comunale, che non ha lesinato energie ed impegno, con il sindaco Alberto Arcidiacono impegnato in prima persona, per arrivare puntuale all’appuntamento del prossimo weekend.

Grande merito va dato, oltre che allo staff del gabinetto, che ha provveduto a rispondere alle centinaia di mail arrivate ed alla successiva distribuzione oraria nel corso della tre giorni, anche al direttore del Pta Biondo, dottor Antonino Traina ed alla dottoressa Rossana Renda responsabile dell’Unità Organizzativa Semplice dell’assistenza sanitaria di base. Importante anche il supporto di farmacisti ed infermieri monrealesi che si sono resi disponibili all’invito del sindaco. Domani, quindi il via alle ore 9, con orario non-stop fino a domenica.