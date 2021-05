Hub vaccinale di San Gaetano, si va verso una ripetizione dell’esperimento

Anche la seconda dose potrebbe essere somministrata a Monreale

MONREALE, 16 maggio – L’esperimento è riuscito benissimo. L’hub vaccinale di San Gaetano è andato al di là delle più rosee aspettative. Ecco perché crescono di ora in ora le probabilità che possa avere un seguito. Un nuovo appuntamento a beneficio dei cittadini di Monreale.

Una grande comodità per gli utenti che potrebbero effettuare anche il richiamo anti-covid allestito nella chiesa di piazzale Vittori Veneto, sede della Caritas diocesana ed appartenente alla diocesi di Monreale. “Ringrazio tutto lo staff dell’Asp – ha detto il sindaco Alberto Arcidiacono – l’arcivescovo Michele Pennisi, la Caritas, i medici, i farmacisti, gli infermieri, i dipendenti del Comune e la Protezione civile il cui aiuto è stato determinante per i risultati raggiunti finora. Un particolare ringraziamento alla dottoressa Faraone, manager Asp con cui stiamo continuando a lavorare per riconfermare il centro vaccinale di prossimità e poter dare ai cittadini monrealesi anche questo servizio. Una grande comodità che evita scomodi trasferimenti soprattutto per chi è più fragile”.

“La professionalità degli operatori sanitari monrealesi – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia – e l'adesione dei cittadini a vaccinarsi, ci spinge a chiedere all'Asp di Palermo di ripetere l'appuntamento qui a San Gaetano. I nostri concittadini hanno compreso che il vaccino è l'arma vincente per riappropriarci delle nostre vite. Ringrazio il presidente della Regione Nello Musumeci per essersi speso nella delocalizzazione degli hub vaccinali sul territorio, che si sta dimostrando una scelta vincente”.