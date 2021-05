Decoro a piazzetta ''Arancio'', questa mattina l’intervento di manutenzione

“Basta Crederci” e “SiAmo Monreale” in sinergia per la manutenzione della storica piazza e la rimozione della palma infetta. Dal “Matteotti Lounge Bar” assicurano: “A breve l’installazione di altre piante”

MONREALE, 17 maggio - Primo giorno di zona gialla in Sicilia e in città é già possibile apprezzare un’atmosfera certamente differente rispetto a quella percepita in questi ultimi mesi: i cittadini tornano ad occupare i posti a sedere all’esterno delle attività ristorative e, per l’occasione, i volontari locali hanno donato alla storica piazza Giacomo Matteotti, per tutti “l’Arancio” le proprie fatiche per restituirle un look più consono e decoroso, pronta adesso ad ospitare il pubblico.

La sinergia degli uomini di “Basta Crederci” e di “SiAmo Monreale”, capitanati da Piero Faraci e Alessandro Maenza e, con la supervisione di Ninni Di Salvo di “Ville e giardini”, ha determinato la potatura della siepe-spartitraffico adiacente alla salita Sant’Antonio, la cui vegetazione recisa é stata poi rimossa dagli operatori della Ecolandia Srl, oltre che alla completa rimozione della palma infetta contenuta nell’incavo murario ricavato a destra della piazza concludente la gradinata. Intanto, a compensare l’assenza della palma, possibilmente saranno ulteriori vasi: “A breve verranno installate altre piante - fa sapere Enzo Marchese del Matteotti Lounge Bar - per rendere la piazza più armoniosa. I ragazzi oggi hanno svolto un lavoro straordinario e per questo li ringrazio personalmente e a nome dei colleghi esercenti”.