Via Esterna Cretazze, esplosione improvvisa, in fiamme un’automobile

Il rogo è divampato intorno alle 23,30. Non si conoscono le cause

MONREALE, 17 maggio – Un’esplosione improvvisa in via Esterna Cretazze e va in fiamme un’automobile. E’ successo oggi, interno alle 23,30, nella quiete della serata, mettendo in allarme i residenti della strada.

Le fiamme hanno avvolto una macchina, un’utilitaria grigia, danneggiandola gravemente. Sul posto i Vigili del Fuoco, che sono sopraggiunti con due mezzi, allertati dai residenti per estinguere il rogo che si è sprigionato. Copioso il carburante sparso sull’asfalto, cosa che ha reso ancor più difficili le operazioni di spegnimento. Presenti anche i carabinieri di Monreale cui toccherà indagare.

Difficile al momento capire l’origine delle fiamme. Non si esclude alcuna pista.