Incendio di via Esterna Cretazze, la relazione dei vigili del fuoco farà chiarezza

Indagano i carabinieri sul rogo che ha distrutto una macchina

MONREALE, 18 maggio – Sarà la relazione stilata nella notte dai Vigili del Fuoco a stabilire la matrice del rogo con il quale ieri sera, intorno alle 23,30 un’automobile è andata distrutta in via esterna Cretazze, traversa di via Mulini.

A fuoco è andata una Peugeot 307, appartenente ad A.N., 41 anni, monrealese, che in pochi minuti è stata danneggiata pressoché definitivamente dalle fiamme. A destare preoccupazione, fra i vicini è stato il fortissimo boato con cui è avvenuta l’esplosione, tanto che diversi residenti si sono riversati in strada, allarmati proprio a causa del forte rumore dello scoppio. Secondo una prima ricostruzione, sembra che qualcuno dei residenti possa avere sentito delle voci, poco prima del botto, senza peraltro individuarne l’appartenenza. Né, sembra, che sul posto siano state trovate tracce di liquido infiammabile.



Il compito di fare luce sull’accaduto tocca adesso ai carabinieri di Monreale che ieri sera si sono recati sul posto per le indagini di rito. Al momento gli inquirenti, come spesso succede, non escludono nulla, compresa la pista dolosa. I militari hanno già ascoltato qualcuno per ricostruire la vicenda, ma, per il consueto riserbo che vige in questi casi, non sarà facile giungere ad un quadro chiaro. Semmai, ma questo particolare deve essere confermato, di giovamento potrebbero essere eventuali immagini di qualche sistema di videosorveglianza privato di qualcuno dei residenti della zona.