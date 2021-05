Coronavirus, 411 nuovi casi in Sicilia. Da venerdì vaccini no-stop in Fiera

Il nuovo padiglione del centro vaccinale palermitano sorgerà il 21 maggio

PALERMO, 18 maggio –Le somministrazioni del siero anti Covid 24 ore su 24 stanno per diventare realtà: è quanto si apprende dalle dichiarazioni del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Renato Costa, che ha sottolineato la novità dell’iniziativa rispetto al resto del territorio nazionale.

Il nuovo padiglione (20A) costituirà un’estensione di quello già esistente (20) e sarà operativo dalla mezzanotte del 21 maggio. Nel nuovo spazio, riservato all’immunizzazione dei siciliani di età compresa tra i 16 e i 59 anni (nel caso di lievi patologie) e tra i 40 e i 59 (in assenza di malattie), le vaccinazioni saranno effettuate dalle 24 alle 8. Ciò consentirà di effettuare in tutto circa 6 mila vaccinazioni al giorno, un numero significativo che potrebbe presto condurre la nostra Isola all’immunità di massa: è l’obbiettivo del governo regionale, che ha deciso di far scendere in campo anche gli odontoiatri per dare un’ulteriore spinta alla campagna vaccinale.

A oggi, i cittadini che hanno ricevuto una o due dosi del farmaco anti Covid sono 2.036.741, mentre si registrano 411 nuovi casi di positività (su 7.737 tamponi molecolari e 16.653 test rapidi). I dati segnalano 22 vittime e un numero di dimessi guariti pari a 792 unità; 16.293 sono invece gli attuali positivi, di cui 894 in degenza ordinaria (-26) e 108 in terapia intensiva (-4). Il numero totale di contagi e di decessi riscontrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore è di, rispettivamente, 4.452 e 201 unità.