Riqualificazione del campo Conca d’Oro, c’è ottimismo per ottenere il finanziamento regionale

A breve potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale da parte dell’assessore allo Sport

MONREALE, 20 maggio – Filtra cauto, ma fondato ottimismo attorno ai lavori di ristrutturazione del campo sportivo Conca d’Oro. Lavori che dovrebbero comprendere pure la realizzazione di un mini palazzetto dello sport, attiguo al campo di calcio.

Tutto, fortunatamente, sembra procedere secondo un percorso regolare e l’annuncio ufficiale del finanziamento dell’opera potrebbe arrivare a breve. Tutte le componenti in gioco sembra che stiano facendo la loro parte, in direzione di un’opera pubblica ritenuta di grande importanza per lo sport monrealese.

Il progetto è stato redatto dall’ufficio tecnico del Comune di Monreale, con la supervisione del sindaco Alberto Arcidiacono in persona, tanto nella veste di amministratore, quanto in quella – non meno importante – di ingegnere. Il progetto è stato presentato alla Regione, che ha mostrato attenzione verso questa opera, in grado, certamente, di dare impulso alla pratica sportiva nella cittadina normanna. Dell’argomento, nei giorni scorsi, avevamo parlato proprio col primo cittadino, che mostrava fiducia nei confronti del percorso burocratico che dovrebbe portare al finanziamento.

La conferma, adesso, arriva pure dal deputato regionale Mario Caputo, che annuncia che l’intervento verrà inserito nei prossimi programmi di finanziamento di opere pubbliche destinati ai Comuni siciliani. Caputo afferma di avere avuto un incontro con il Presidente della Regione Nello Musumeci, avvenuto lo scorso 29 aprile, nel corso del quale, tra i temi affrontati, si è discusso della possibilità di finanziare i lavori per riqualificare e rendere più funzionale il campo di calcio monrealese.

“L'argomento – dice il deputato regionale – era stato già oggetto di discussione, durante la fase di esame della manovra finanziaria ed era stato deciso di aggiornare la discussione dopo che i singoli assessori avrebbero inviato alla Presidenza i progetti esecutivi da inserire nel FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - per la realizzazione delle opere pubbliche. Grazie alla sinergia tra il Presidente Musumeci e l'assessore al Turismo e Sport Manlio Messina, anche il progetto per la riqualificazione della struttura sportiva di Monreale è stato trasmesso per l'inserimento nel corposo programma di finanziamento che a breve verrà esaminato dalla Giunta di governo regionale.

Sono grato da parlamentare e da cittadino monrealese - aggiunge Mario Caputo - al Presidente Musumeci e all' amico e assessore Manlio Messina di essersi adoperati per far sì che anche il progetto che coinvolge la città di Monreale possa essere sovvenzionato. Ancora una volta il nostro Presidente Musumeci ha dimostrato attenzione verso il lavoro dei parlamentari in quanto espressione dei territori e, per l’opportunità di dotare i Comuni e i cittadini di strutture importanti, quale quelle destinate alle attività sportive. Nei prossimi giorni - ha concluso Mario Caputo- seguirò i vari passaggi programmatici fino alla predisposizione dei programmi di finanziamento”.