Coronavirus, 493 nuovi casi in Sicilia. Quasi 300 mila le vaccinazioni nell’ultima settimana

Musumeci: “Ringrazio tutti gli operatori sanitari che continuano a lavorare incessantemente”

PALERMO, 21 maggio – I risultati conseguiti dalla campagna vaccinale anti Covid nella nostra Isola continuano a essere significativi: dal 14 al 20 maggio le vaccinazioni sono state ben 297.556, mentre il nuovo padiglione allestito alla Fiera del Mediterraneo e operativo dalle 24 alle 8 di ogni giorno ha contato più di 600 somministrazioni. Ad approfittare delle vaccinazioni notturne sono stati soprattutto i cittadini impegnati con il lavoro durante le ore diurne.

Un’ulteriore iniziativa è quella denominata “Proteggi te e i nonni”, che da oggi a domenica consentirà agli over 18 che decidono di accompagnare una persona di più di 80 anni d’età di accedere al siero anti Covid senza prenotazione. Inoltre non è necessario che i soggetti interessati siano legati da vincoli di parentela. Il presidente della Regione Nello Musumeci si è così espresso in merito all’impegno del personale sanitario coinvolto nelle somministrazioni: “Il mio ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari che continuano a lavorare incessantemente, affinché si avvicini il giorno in cui potremo dire di avere finalmente lasciato il coronavirus alle nostre spalle”.

Intanto sono 493 i casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore, su 8.654 tamponi molecolari e 17.681 test rapidi effettuati; 11 le vittime, 1.480 le guarigioni, mentre il numero totale delle persone vaccinate nella nostra regione ha toccato quota 2.167.105 unità. Dei 14.015 siciliani attualmente positivi al coronavirus, 778 sono ricoverati con sintomi (-30) e 99 in terapia intensiva (-5).