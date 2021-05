Si è spento Nino Sirchia, un pezzo di storia della vita politica monrealese

Aveva 92 anni, le sue condizioni di recente si erano aggravate

MONREALE, 24 maggio – Grave lutto nel mondo della politica e della vita sociale monrealese. Si è spento stamattina, all’età di 92 anni, Nino Sirchia, diverse volte assessore, sindaco e consigliere comunale.

Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute, complice anche l’età, si erano aggravate, tanto da rendere necessario il ricovero all’ospedale Civico di Palermo, dove è venuto a mancare nelle prime ore della giornata odierna.

Personaggio universalmente conosciuto a Monreale, Nino Sirchia è stato assoluto protagonista di una lunghissima stagione politica cittadina, soprattutto ai tempi della cosiddetta “prima Repubblica”, ricoprendo le più importanti cariche istituzionali. Esponente della Democrazia Cristiana, per tanti anni è stato importante anello di raccordo tra la politica locale e quella regionale e nazionale.

Sempre disponibile al dialogo, sempre con toni pacati e garbati, Nino Sirchia non si tirava mai indietro quando c’era da venire incontro alle esigenze di tantissimi concittadini. Fino a poco tempo fa lo si incontrava spesso per strada ed era sempre un piacere scambiare con lui qualche parola sulla vita politica, ma anche sociale di Monreale e non solo.

Alla famiglia Sirchia le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.