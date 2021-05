Scomparsa Nino Sirchia, Intravaia: ''Perdita inestimabile per la città di Monreale''

“La città troverà il modo per onorarne la memoria”

MONREALE, 24 maggio – Il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia ha espresso il suo personale cordoglio e quello dell'intera assemblea consiliare per la scomparsa di Nino Sirchia, per varie volte sindaco, assessore e consigliere comunale di Monreale.

"La morte di Nino Sirchia è una perdita inestimabile per la città di Monreale - ha detto Intravaia - L'affettuoso "zio", appellativo con cui i monrealesi solevano rivolgersi a lui, rivela il ruolo di punto di riferimento per la collettività che è stato per tanti decenni. Ha interpretato il senso vero e autentico del fare "politica", a servizio del prossimo e per il bene comune, senza risparmiare energia, ma sempre per le strade della città, accanto alla gente. Ci mancherà molto e Monreale troverà il modo per onorarne la memoria. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze".